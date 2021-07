Arma da tentativa de homicídio em Saquarema - Divulgação

Por O Dia

Publicado 04/07/2021 12:30

SAQUAREMA – O homem que foi baleado no bairro de Palmital, em Saquarema na noite desta quinta-feira (01) não resistiu aos ferimentos e morreu. Segundo informações da polícia, o crime ocorreu após um desentendimento do agressor com a vítima por falta de pagamento relativo aos serviços prestados.

A vítima chegou a ser socorrida e levada ao Hospital Municipal Nossa Senhora de Nazareth, em Bacaxá, mas morreu no início da noite de ontem.

O acusado foi preso em flagrante e o caso foi registrado na 124ªDP, no centro de Saquarema.