Deputado Federal Lourival Gomes e famíliaReprodução redes sociais

Por Monica Marinho

Publicado 04/07/2021 00:00

SAQUAREMA - Após realizar uma cirurgia de emergência na última quinta-feira (1), o Deputado Federal de Saquarema, Lourival Gomes já está em casa. Ele recebeu alta nesta sexta (02) e está se recuperando da cirurgia acompanhado de sua família em Brasília.

- Graças a Deus, apesar do susto, me sinto bem. Brincadeiras à parte, estou grato e feliz por Deus ter me dado a oportunidade de continuar minha luta. Quero agradecer a todos que estiveram em oração por mim e, principalmente, minha família, sem vocês eu nada seria. Em breve estarei junto de todos vocês novamente, agora, com um coração batendo ainda mais forte - disse o político em suas redes sociais.

O Deputado Federal Lourival Gomes, que é morador da cidade de Saquarema e pai do vice-prefeito, Rômulo Gomes, passou mal durante uma sessão na Câmara dos Deputados, em Brasília. O político precisou fazer uma cirurgia de emergência para a colocação de uma marca-passo.