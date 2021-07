Saquarema está com risco baixo de transmissão de covid-19 - Divulgação

Por O Dia

Publicado 04/07/2021 00:00

SAQUAREMA – Nesta sexta-feira (2), o Governo do Estado do Rio de Janeiro divulgou a 37ª edição do Mapa de Risco da Covid-19. E pela terceira semana consecutiva, a Região Metropolitana II, que reúne cidades como Saquarema, Maricá, Niterói, Itaboraí e São Gonçalo, continua em estágio considerado de “baixo risco”.

As informações contidas no mapa comparam as semanas entre 13 a 19/06 e 30/05 a 05/06.

Segundo o mapa, o Estado do Rio de Janeiro apresentou 42% de queda no número de óbitos, e as internações por síndrome respiratória aguda grave (SRAG) caíram 41% entre as semanas analisadas.

epidemiológicas analisadas. As taxas de ocupação de leitos no estado, nesta sexta-feira (02), são 62% para leitos de UTI e 40% para leitos de enfermaria.

Cada bandeira representa um nível de risco e um conjunto de recomendações de isolamento social, que variam entre as cores roxa (risco muito alto), vermelha (risco alto), laranja (risco moderado), amarela (risco baixo) e verde (risco muito baixo).

Os resultados apurados para os indicadores apresentados devem auxiliar a tomada de decisão, além de informar a necessidade de adoção de medidas restritivas, conforme o nível de risco de cada região.

Dados divulgados pela prefeitura de Saquarema comprovam o baixo risco. Hoje, o município conta com 9 leitos de UTI para pacientes de covid livres e 12 leitos de enfermaria , sendo assim, atualmente a cidade possui mais vagas do que pessoas internadas com covid-19.