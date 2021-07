Boavista empata com Cianorte em Bacaxá - Reprodução redes sociais

Por O Dia

Publicado 04/07/2021 12:48

SAQUAREMA – Jogando em casa, neste sábado (3), pela quinta rodada do grupo 7 da Série D do Brasileiro, o Boavista de Saquarema, conseguiu um empate contra o Cianorte aos 57 minutos do segundo tempo.

Com placar final de 1 a 1, os times só conseguiram chegar ao gol no segundo tempo. O time paranaense abriu o placar aos 44 minutos, com gol de doma, já o Verdão igualou o placar com um pênalti batido por Marquinhos, aos 57 minutos.

Com o resultado, o Boavista segue na liderança do grupo 7, com nove pontos, enquanto o Cianorte continua na quarta colocação, com cinco pontos.

No próximo domingo (11), às 16h, em Saquarema, o Boavista pega a Inter de Limeira.