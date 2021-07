Saquarema nega aplicação de vacinas vencidas no município - Reprodução internet

Saquarema nega aplicação de vacinas vencidas no municípioReprodução internet

Por Monica Marinho

Publicado 04/07/2021 00:00

SAQUAREMA- Após o jornal Folha de S. Paulo divulgar que 1.532 municípios aplicaram 26 mil doses da vacina AstraZeneca, supostamente fora do prazo de validade e citar que algumas cidades da Região dos Lagos como o município de Saquarema, a prefeitura da cidade se manifestou através de nota.

De acordo com o comunicado, todas as doses aplicadas no município de Saquarema estão dentro do prazo de validade. Caso haja, no sistema do Ministério da Saúde, alguma dose aplicada fora da validade, isso se deu por erro de sistema, que já havia sido identificado pelas equipes da Prefeitura.

Segunda a prefeitura, as 12 doses do referido lote foram recebidas pelo município em 25/01 (880 doses) e 03/02 (130 doses) e imediatamente aplicadas e que o município também dispõe de um rigoroso sistema próprio de controle de estoque e aplicação das vacinas contra o Coronavírus.

Confira a nota na íntegra



“Nesta sexta-feira (2), o jornal Folha de S. Paulo publicou matéria mostrando que 1.532 municípios aplicaram 26 mil doses da vacina AstraZeneca, supostamente fora do prazo de validade. As cidades mais afetadas seriam Maringá (3.536 pessoas), Belém (2.673) e São Paulo (996). Algumas cidades da Região dos Lagos foram citadas na reportagem, como o município de Saquarema, com 12 doses ministradas.



Informamos que todas as doses aplicadas no município de Saquarema estão dentro do prazo de validade. Caso haja, no sistema do Ministério da Saúde, alguma dose aplicada fora da validade, isso se deu por erro de sistema, que já havia sido identificado pelas equipes da Prefeitura.



Vale ressaltar que as doses do referido lote foram recebidas pelo município em 25/01 (880 doses) e 03/02 (130 doses) e imediatamente aplicadas. O município também dispõe de um rigoroso sistema próprio de controle de estoque e aplicação das vacinas contra o Coronavírus.”