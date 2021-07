Corpo de Ingrid Silva foi encontrado em Itaguaí - REPRODUÇÃO/TV GLOBO

Por Anderson Justino

Publicado 06/07/2021 09:10 | Atualizado 06/07/2021 14:10

Rio - Agentes da Polícia Civil prenderam nesta terça-feira (6) Miguel Ângelo Maia Pinho, autor do feminicídio de Ingrid Silva, 26 anos, sua ex-namorada. Ele foi localizado em Realengo, na Zona Oeste do Rio. A jovem foi encontrada morta no último domingo (4), em Itaguaí