Governador Cláudio Castro é vacinado com a primeira dose da vacina contra a covid-19Reprodução / Redes Sociais

Por O Dia

Publicado 06/07/2021 09:37 | Atualizado 06/07/2021 11:16

Rio - O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, recebeu a primeira dose da vacina contra a covid-19, na manhã desta terça-feira, no quartel do Corpo de Bombeiros de Copacabana, na Zona Sul do Rio. Nas redes sociais, Castro registrou o momento e defendeu que "vacina protege".

"Estou muito feliz hoje. Sempre acreditei no Plano Nacional de Imunizações, e no Rio de Janeiro, não discutimos que vacina seria disponibilizada. O estado tem feito seu papel e vem trabalhando com os municípios, fazendo as entregas da vacina e de insumos", falou Castro.

Castro, de 42 anos, foi imunizado respeitando o calendário de vacinação da Secretaria Municipal de Saúde do Rio. Nesta terça-feira, a vacinação na capital fluminense é destinada a homens com 42 anos, gestantes, puérperas e lactantes. No período da tarde, há repescagem para pessoas com 42 anos ou mais.



"Vacinei aqui hoje no dia da minha idade e vou vir tomar a segunda dose. É uma emoção viver esse momento. É a esperança de que, em breve, estaremos vivendo a normalidade novamente no estado, país e no mundo", disse Castro após tomar a primeira dose do imunizante.

Estado do Rio distribui mais de 700 mil vacinas

"Na semana passada, publicamos a terceira edição do Calendário Único, antecipando ainda mais a vacinação da população do estado. A previsão é de que, até o fim de agosto, todas as pessoas com 18 anos ou mais estejam imunizadas com a primeira dose. Estamos avançando na imunização, mas é importante que a população retorne aos postos para tomar a segunda dose do esquema vacinal, pois somente assim alcançaremos a imunização coletiva", explicou o secretário de Estado de Saúde, Alexandre Chieppe.

As cidades do Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo, Maricá e Itaboraí retiram as doses na Coordenação Geral de Armazenagem (CGA) da secretaria, em Niterói, Região Metropolitana. Nesta terça-feira, a partir das 7 horas, vans e caminhões irão sair do local para os municípios das regiões Metropolitana I e II, Médio Paraíba, Serrana e Centro Sul. Logo depois, quatro helicópteros irão levar as vacinas para a Costa Verde, Norte, Noroeste e Baixada Litorânea.

Secretaria Estadual de Saúde confirma dois casos de variante Delta

A Secretaria Estadual de Saúde do Rio confirmou na noite desta segunda-feira (5) que identificou dois casos da variante delta de Covid-19 na Região Metropolitana . Os casos foram registrados em municípios da Baixada Fluminense: São João de Meriti e Seropédica.

Segundo a SES, a confirmação veio a partir de amostras de casos registrados em meados de junho. Os pacientes já estão notificados, uma mulher de 22 anos e um homem de 30.

Pelo menos dois óbitos no Brasil ocorreram por complicações da variante delta. Essa variante é considerada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como a mais transmissível, desde o início da pandemia.