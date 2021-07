Equipes da Comlurb e da Light foram acionados no local. - Divulgação

Equipes da Comlurb e da Light foram acionados no local.Divulgação

Por O Dia

Publicado 06/07/2021 09:08 | Atualizado 06/07/2021 09:47

Rio - A Estrada da Gávea Pequena, na Zona Sul do Rio, ficou interditada no início da manhã desta terça-feira devido a queda de uma árvore no meio da pista.

ESTRADA DA GÁVEA PEQUENA | queda de árvore interdita a via, na altura do n°1004. Equipes da Comlurb e Light acionadas.#zonanorte pic.twitter.com/bmUQadDUFO — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) July 6, 2021

De acordo com o Centro de Operações do Rio, equipes da Light e Comlurb foram acionadas e já estão atuando no local para desobstruir a via.

A Comlurb informou que uma equipe está atuando no corte e fará a remoção da árvore no Alto da Boa Vista.

