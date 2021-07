Aparelhos de ar condicionado são alvos de criminosos - Reprodução

Aparelhos de ar condicionado são alvos de criminososReprodução

Por O Dia

Publicado 06/07/2021 09:45 | Atualizado 06/07/2021 10:31

Rio - Pais de alunos da escola Getúlio Vargas, em Bangu, na Zona Oeste do Rio denunciam casos constantes de furtos na unidade. Segundo a denúncia, criminosos vem furtando uma série de equipamentos como cabos, fios, refletores, canos de alumínio e até mesmo as câmeras de seguranças.



“Toda semana tem um roubo. A unidade escolar sofreu o décimo furto na semana passada”, disse uma mãe de aluno em uma publicação.

fotogaleria

A Secretaria Municipal de Educação disse que questões como furtos são de responsabilidade dos setores de Segurança Pública e por isso, a direção da escola registrou boletim de ocorrência sobre o furto de fios dos aparelhos de ar condicionado, localizados nas instalações da parte externa do prédio. A pasta também destacou que as aulas em momento algum precisaram ser suspensas desde que o atendimento presencial foi retomado, no dia 11 de maio. Ainda segundo a SME, quatro casos de furto foram registrados este ano.A Polícia Militar diz que grande parte dos crimes de furto são praticados por pessoas em situação de vulnerabilidade e que constantemente voltam a cometer o crime por conta da sensação de impunidade.“Os conduzidos são postos em liberdade logo após as Audiências de Custódia, tornando assim a reincidência dos crimes linear diante da certeza de impunidade”, disse.A corporação também disse que foi acionada no último domingo para verificar uma ocorrência de furto de cobre na Avenida Santa Cruz, região onde fica a unidade escolar. No entanto, apesar de terem realizado buscas no local, os criminosos não foram encontrados.“Cabe mencionar que tais crimes demandam atividade investigativa para que os envolvidos sejam identificados e presos, tanto aqueles que praticam os delitos quanto, e principalmente, os receptadores do material”, disse a PM.