O motorista de aplicativo de transporte de passageiros Gabriel Leite da Silva Monteiro - Redes sociais

Por Anderson Justino

Publicado 06/07/2021 07:48 | Atualizado 06/07/2021 13:43

Rio - Familiares do motorista de transporte de passageiros por aplicativo Gabriel Leite da Silva Monteiro, de 25 anos, buscam desesperadamente por informações sobre o seu paradeiro. O jovem está desaparecido desde a última sexta-feira (2), quando foi sequestrado por criminosos de Vigário Geral, na Zona Norte do Rio.

A mãe de Gabriel, Célia Regina, diz que o filho atendia uma passageira, quando teve seu carro cercado por bandidos e foi levado por eles. O sequestro foi flagrado pelas pessoas que estavam na rua. Gabriel estava na Praça Dois, na região conhecida como Polo Industrial, próximo à comunidade.

"O que eu sei é isso que me contaram. Que ele atendia a passageira e esses homens o colocaram dentro de um carro. Chagaram falando é ele, é ele. Não levaram nem o carro, apenas meu filho. Estou desesperada", desabafou a mãe.

As investigações estão sob responsabilidades da 38ª DP (Vista Alegre). A Polícia Civil realiza diligências do caso. A motivação do crime ainda é desconhecida.

Testemunhas relatam que o local é monitorado por circuito de segurança e podem ter flagrado o sequestro.

De acordo com a família, Gabriel não tem passagem pela polícia e nunca foi envolvido com o tráfico de drogas. A informação foi confirmada pela Polícia Civil.

O rapaz mora com a mãe e tem uma filha de 5 anos e a namorada está grávida de 8 meses. O nascimento do segundo filho de Gabriel está marcado para o próximo mês.