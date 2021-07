Peças de carne seriam furtadas - Divulgação

Por O Dia

Publicado 06/07/2021 10:29 | Atualizado 06/07/2021 10:30

Rio - Um homem foi detido nesta segunda-feira, ao tentar furtar cinco peças de carne, em um supermercado na Rua Marechal Deodoro, no Centro de Niterói, na Região Metropolitana do Rio. A polícia foi acionada pelos seguranças do estabelecimento.

De acordo com a PM, três peças de contra filé e duas de picanha foram apreendidas com o suspeito. Ele foi conduzido à 76 DP (Centro). O homem já tinha sete passagens pela polícia por furto e roubo.