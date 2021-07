Wellington foi atropelado e o motorista fugiu sem prestar socorro - Reprodução/TV Globo

Por O Dia

Publicado 05/07/2021 12:10

De acordo com testemunhas, após atropelar o ciclista, o motorista do veículo fugiu sem prestar socorro. A 59ª DP (Duque de Caxias), responsável pelo caso, segue nas investigações e testemunhas estão sendo ouvidas. Além disso, imagens de câmeras estão sendo analisadas e os agentes aguardam os laudos de perícia.

A família de Wellington Silva esteve no Instituto Médico Legal (IML) no dia da morte para liberar o corpo do rapaz. Wilson Ferraz de Azevedo, pai de Wellington, diz que quer a prisão do responsável por atropelar o filho, que fugiu sem prestar socorro . "Eu quero apenas justiça porque era um filho querido por todos. Um filho que procurava ajudar o pai sempre nas horas da necessidade de casa, era um garoto feliz, alegre. Todas as vezes que ele saía pra trabalhar ele dava benção ao pai dele e eu ficava com o coração apertado porque sabia que a via que ele estava pegando era muito perigosa e eu não tinha como falar ‘meu filho, não vai trabalhar’", disse o pai do rapaz, muito emocionado, em entrevista ao Bom Dia Rio, da TV Globo.