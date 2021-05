Nego Di Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 04/05/2021 15:05 | Atualizado 04/05/2021 15:06

Rio - Nego Di está no hotel com os demais brothers para participar da final do "BBB 21", na noite desta terça-feira. O comediante, no entanto, não está muito feliz com a ocasião.

"Essa galera que vem se encontrando no hotel e fingindo ser amigos são os mesmo que vão puxar o saco da Juliette depois da final", afirmou o humorista, já apostando na vitória da paraibana.

"Já peço desculpas pelos abraços frios e pelas caras de nojo, mas eu não consigo agir por conveniência!", garantiu Nego Di, que postou uma foto de seu reencontro com Lumena, uma de suas amigas na casa do reality show.

