Lucas Penteado e Projota fazem a performance de 'Muleque de Vila' na final do 'BBB 21'

Por O Dia

Publicado 05/05/2021 07:57 | Atualizado 05/05/2021 08:00

Rio - A final do "BBB 21" foi marcada por um momento muito emocionante: a apresentação de Projota com participação de Lucas Penteado. O rapper iniciou a performance de "Muleque de Vila" sozinho, mas depois Lucas se juntou a ele. Juliette, Camilla de Lucas e Fiuk ficaram emocionados ao ver o ator, que passou por maus momentos no reality show.

Tiago Leifert também ficou muito emotivo. O apresentador chegou a descer do palco durante a apresentação e curtiu o show coladinho no acrílico que separava Lucas e Projota dos finalistas. Empolgado, Tiago gritou: "Vamos. Vocês são fod*".

Um trecho específico da canção, na voz de Lucas Penteado, emocionou a todos. "Já fui vaiado, já fui humilhado, já fui atacado. Fui xingado, ameaçado, nunca amedrontado. Aplaudido, reverenciado, homenageado. Premiado pelos homens, por Deus abençoado", cantou Lucas, levando Juliette às lágrimas.

A paraibana e Lucas foram as pessoas que mais sofreram com a perseguição dos outros brothers nesta edição do "BBB". Durante este trecho, Juliette encostou no acrílico e fez um coração com as mãos para Lucas.