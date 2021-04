Arthur Picoli, de Conduru, no 'Mais Você' Reprodução

Por O Dia

Publicado 28/04/2021 09:51 | Atualizado 28/04/2021 13:58

"Confesso que não era a minha ideia entrar no programa e me relacionar. Estava bastante tempo solteiro. Mas foi muito bom, sabe? Me pegou de surpresa, mas foi muito interessante", disse Arthur, que ainda complementou: "Não era minha expectativa me apaixonar por agora. Situações que aconteceram no dia a dia me levaram a ter esse posicionamento. Relacionamento é coisa séria, para não se meter o pé pelas mãos".

Definido pela apresentadora como um homem carinhoso, porém nada romântico, Arthur disse que não é bem assim. "Como eu estava falando com minha mãe mais cedo, eu acho que a gente (eu e a Carla) se daria muito bem aqui fora. Eu sou romântico, sim, sou o cara que manda flores, toca violão, uma musiquinha. Não mostrei a minha melhor versão. Poderia ter dado o melhor para a Carla porque ela é uma pessoa incrível", confessou Arthur.

Ele, inclusive, disse que sua mãe aprovava a relação dele com a atriz dentro do reality. "Minha mãe é uma pessoa ímpar, ela nunca passou a mão na minha cabeça. Tivemos uma conversa, eu, ela e as minhas duas irmãs... E a minha mãe sempre falou: 'Não faça com a filha dos outros o que você não gostaria que fizessem comigo e com suas irmãs'. E a minha mãe gosta da Carla", revelou.

"Partiu"

A produção do programa colocou no ar a cena do retorno de Carla Diaz após paredão falso. No momento, ela se ajoelha, pede o crossfiteiro em namoro e ele responde com um “partiu”. "Fui pego de surpresa, ela apareceu de dummy, um dummy de 1,53m... Mas, Ana, é muito uma coisa minha. Eu falei sim o 'partiu'. É o meu jeito, vocês viram as gírias. Na minha opinião, é a minha forma de demonstrar carinho. Eu preciso aprender novas formas. Às vezes, eu tento ser carinhoso, mas o meu jeito bruto fala mais alto", contou.

Ana Maria questionou o fato de Arthur não ter socorrido Carla em uma prova de resistência na qual a atriz passou mal e caiu. Ele disse que ficou com medo de ajudá-la e ser eliminado da prova. “Por uma questão de sensibilidade, eu poderia ter saído da prova, mas não pensei dessa forma. Me arrependo se foi errado, não foi a melhor opção", disse.

A apresentadora ainda mostrou mais um VT polêmico. Em uma conversa com Projota e Viih Tube durante uma festa, o crossfiteiro disse que a youtuber lhe apresentaria suas amigas em São Paulo. Ana Maria questionou se ele estava sendo “homem” ali. “Eu estava sendo um babaca, nem um pouco homem. Ser homem para mim é seguir meus princípios e ali não estava seguindo o que aprendi com meus pais. É o momento que você faz uma piadinha, uma brincadeira sem maldade e depois você tem que arcar com as consequências”, ponderou.

Ciúmes com Fiuk

Ele também revelou ter sentido ciúmes de Carla com Fiuk durante o jogo, principalmente em festas. "Com certeza, foi ciúme, sim. Foi ciúme com a mistura de jogo e a nossa falta de comunicação. Como já tinha falado, eu já estava com os quatros pneus arriados", disse ele, que ainda revelou: "O sentimento ainda está aqui. Sinto saudade dela, admito".

Em seguida, Ana Maria mostrou trechos da entrevista com Carla Diaz no programa, na qual a atriz se mostrou chateada por saber o que Arthur havia dito dentro da casa sobre ela. “Concordo com ela. Se eu não soube valorizar a pessoa incrível que ela é, o azar é meu", disse ele à apresentadora, que ainda exibiu um VT no qual mostra Arthur falando a Pocah que se arrependeu de ter se declarado à atriz: "O que eu falei para Pocah foi da boca para fora. Eu jamais derramaria uma lágrima se não tivesse um sentimento por ela. Meu sentimento continua o mesmo, estou com saudade e quero conversar com ela, mesmo que seja para ouvir o que eu não quero”.

Quem vai ser o próximo eliminado?

Ana Maria perguntou quem será o próximo eliminado do reality e quem vai conversar com ela na próxima sexta-feira. Para o instrutor de crossfit, quem deve deixar o reality é a sua parceira Pocah. "Fiquei surpreso com algumas coisas que vi. Não sabia que havia sido daquela forma o paredão. Pelo que vi na internet, acho que a Pocah vai acabar saindo no paredão", disse.