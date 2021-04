Arthur Picoli é o 14º eliminado do ’BBB 21’ Reprodução

Por O Dia

Publicado 28/04/2021 00:54

Rio - Arthur Picoli, o rapaz de Conduru, foi eliminado do "BBB 21" na noite desta terça-feira. O crossfiteiro teve 61,34% dos votos na disputa contra Pocah e Camilla de Lucas, que tiveram respectivamente 7,89% e 30,77% dos votos para deixar a casa. No total, o paredão contou com 414.924.814 votos.

fotogaleria

Publicidade

Em seu discurso de eliminação, Tiago Leifert falou sobre os momentos bons e ruins de Arthur no programa. "Tudo aquilo que você achava que estava te mantendo no jogo é o que estava te eliminando. E o que você falava assim 'Não, isso vai me eliminar' era o que estava te mantendo no jogo, era o contrário. E esse conflito foi interessante de assistir também. As reviravoltas inesperadas, isso fez de você uma pessoa importante dessa temporada, que a gente tem muito carinho e a partir de hoje saudade. Com respeito, quem sai hoje é o Arthur", afirmou o apresentador.

Antes de deixar a casa, Arthur disse que participar do "BBB" mudou a sua vida. "Eu entrei aqui moleque, tenho certeza que vou sair daqui um homem. Vocês colaboraram muito. Sou fã de vocês. A minha vida mudou, a vida da minha família mudou e eu mudei", afirmou o crossfiteiro ao se despedir dos colegas.