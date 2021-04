Projota diz que ainda não conversou com Lucas Penteado Reprodução/TV Globo

Por iG

Publicado 23/04/2021 12:08

Projota participou do "Encontro com Fátima Bernardes" na manhã desta sexta-feira (22) e comentou a passagem pelo "BBB 21". O rapper, que vai lançar um novo álbum em breve, falou de alguns momentos que viveu na casa mais vigiada do país e disse que já conversou com alguns dos brothers que também deixaram o reality, mas ainda não falou com Lucas Penteado.



O cantor falou que ainda não parou para conversar porque tinha medo de parecer que ele estava se aproveitando para situação. "Ainda não tive a oportunidade de conversar com o Lucas. Acho que agora é um momento oportuno. Até agora eu tinha receio de parecer que eu estava tentando me aproveitar de alguma maneira. Agora estou mais centrado, me recuperei", disse.