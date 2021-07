DJ Ivis e Pamella - Reprodução

Publicado 11/07/2021 18:33 | Atualizado 11/07/2021 18:40

Iverson de Souza Araújo, mais conhecido como DJ Ivis está sendo acusada pela companheira Pamella Holanda de tê-la agredido. Os foram foram à delegacia de Eusébio, no Ceará, na tarde deste domingo (11), segundo a coluna do Leo Dias no Metrópoles.



Pamella utilizou seu Instagram para publicar vídeos das situações onde houve agressões. Em dois dos registros, o DJ aparece dando socos e chutes na esposa na frente de sua filha bebê.



Cerca de uma hora depois, o músico se pronunciou sobre o caso e alegou ser inocente em relação às acusações feitas.



"Ela acabou de postar uns vídeos onde não aguento mais ser agredido, tendo que aguentar calado. As pessoas vão me julgar, mas eu não aguentava mais isso. Recebi chantagem de ameaça de morte, de ameaça de morte com a minha filha. Ninguém sabe o que é isso que eu passei. De querer se jogar com minha filha do décimo andar", começou ele.



Iverson publicou um vídeo onde Pamela está com uma tesoura tentando cortar a tela de proteção da janela e, enquanto ele filma, ela dá um tapa nele, falando que quer se matar.



"Isso era uma guerra de quinta para cá, quando chamaram uma viatura para mim. Estava sendo acusado de lesão corporal, de correr pelo condomínio com faca na mão. E eu tenho como provar que não estava. Esses vídeos aí que estão sendo postados estão postados cortados. Eu já tive que me embolar no chão com ela, com a mãe dela, com a minha empregada para ela não se jogar (do prédio)", continuou ele, se defendendo.