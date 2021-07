Antonia Fontenelle - Reprodução

Antonia FontenelleReprodução

Publicado 12/07/2021 18:17 | Atualizado 12/07/2021 18:22

Antônia Fontenelle foi bastante criticada ao se posicionar sobre o caso de agressão de DJ Ivis à esposa. Ao falar sobre o assunto, a influencer usou termos considerados xenófobos, e a internet não perdoou. A campeã do "Big Brother Brasil 21", Juliette, e a humorista Gkay foram as famosas que se pronunciaram sobre o assunto. Além delas, milhares de anônimos criticaram o termo usado por Fontenelle.

fotogaleria

Publicidade

"Esses paraíbas fazem um pouquinho de sucesso e acham que podem tudo. Amanhã vou contatar as autoridades do Ceará para entender por que esse cretino não foi preso", disse Antônia em um comentário.

Leia Mais Antônia Fontenelle é acusada de xenofobia ao comentar caso de DJ Ivis

Publicidade

No Twitter e nos Stories, do Instagram, Juliette rebateu o comentário de Antônia. "Não é força de expressão, é xenofobia. Não existe “ser Paraíba” e “fazer paraibada”. Existe ser PARAIBANA/O, o que sou com muito orgulho. Tire seu preconceito do caminho, que vamos passar com a nossa cultura e não vamos tolerar atitudes machistas e xenofóbicas de lugar algum", escreveu.

Não é força de expressão, é xenofobia. Não existe “ser Paraíba” e “fazer paraibada”. Existe ser PARAIBANA/O, o que sou com muito orgulho. Tire seu preconceito do caminho, que vamos passar com a nossa cultura e não vamos tolerar atitudes machistas e xenofóbicas de lugar algum. — Juliette (@juliette) July 12, 2021

Publicidade

Também no Twitter, Gkay falou sobre algumas expressões xenófobas usadas. "“paraibada” “coisa de paraíba” “coisa de baiano” essas e outras expressões xenofóbicas precisam ser banidas!!!! Sou paraibana com muito orgulho e muito amor e não vamos deixar passar! Isso é obsoleto, ultrapassado, ofensivo! RESPEITA A PARAÍBA, RESPEITA O NORDESTE!".

“paraibada” “coisa de paraíba” “coisa de baiano” essas e outras expressões xenofóbicas precisam ser banidas!!!! Sou paraibana com muito orgulho e muito amor e não vamos deixar passar! Isso é obsoleto, ultrapassado, ofensivo! RESPEITA A PARAÍBA, RESPEITA O NORDESTE! — CARNAVAL NA NETFLIX (@gessicakayane) July 12, 2021

Publicidade

Outra ex-BBB que também falou sobre o assunto foi Flay. "O que “Paraíbada” tem a ver com uma mulher ser espancada meu Deus ? Olha, nossa cultura é muito rica sim minha senhora, mas essa “prática monstruosa” não é hábito do nosso povo não".

Que porra é essa véi ?

O que “Paraíbada” tem a ver com uma mulher ser espancada meu Deus ? Olha, nossa cultura é muito rica sim minha senhora, mas essa “prática monstruosa” não é hábito do nosso povo não. pic.twitter.com/EE0265f9cC — FLAY #CoraçãoEmStandBy (@flaayoficial) July 12, 2021

Publicidade

Após ver seu nome envolvido na polêmica, Antônia Fontenelle volou às redes para se explicar. Segundo ela, o uso de "paraibada" foi somente uma "força de expressão".

Minha Filha Nunca tomou vacina e é normal

A Filha....



Essa Fontenelle é uma bolsominion Desocupada e fez xenofobia sim

Usando a Paraíba de forma pejorativa, Nunca existiu esse termo "Paraíbada" pic.twitter.com/e5ZhjbdWBS — ℓ (@brennofelipe15) July 12, 2021

Publicidade

A internet, claro, reagiu a essa "justificativa".

a mulher fala que “paraíba me refiro a quem faz paraibada” não eh xenofobia e sim força de expressao pqp tirou a xenofobia e deixou só a xenofobia — t h a i s (@ottostorie) July 12, 2021

Publicidade

a mulher foi lá falar que não foi xenófoba e falou que "paraíba é quem faz paraibada"



caralho bicho tem coisa pior que isso?

como um ser humano pode ser asqueroso a esse nível???

isso é humilhante!

paraíba não é um termo pejorativo, é o nome de um Estado da Federação



RESPEITEM! — Lucyen Costa (@oLucyen) July 12, 2021

Deus, dai-me PACIÊNCIA para aguentar escutar um “famoso” usar “Paraíba” como um termo pejorativo e dizer que NÃO é xenofobia, pq “”Paraíba é quem faz ?paraibada? sendo de qualquer estado””, isso é inaceitável, principalmente vindo de uma pessoa que tem acesso à informação — iri (@iriziane) July 12, 2021