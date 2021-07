Antonia Fontenelle - Reprodução

Publicado 12/07/2021 17:43

Antônia Fontenelle entrou mais uma polêmica ao comentar o caso de agressão de DJ Ivis. Ao criticá-lo por agredir e ameaçar Pamella Holanda, Antônia utilizou da expressão 'paraíba' para classificar o DJ, que é paraibano. Na região sudeste e sul, 'Paraíba' é uma expressão com cunho preconceituoso.



"Esses paraíbas fazem um pouquinho de sucesso e acham que podem tudo. Amanhã vou contatar as autoridades do Ceará para entender por que esse cretino não foi preso", disse Antônia em um comentário. A fala gerou descontentamento por parte de seguidores e internautas, que Antônia respondeu utilizando outro termo: 'paraibada'.



"Esse bando de desocupado, da máfia digital, que não tem nada o que fazer, se juntaram para me acusar de xenofobia. De novo? Não cola meu amor, já tentaram me acusar, mas não cola, não. Porque eu falei 'esses paraíbas quando ganham um pouquinho de dinheiro acham que podem tudo'. Paraíba eu me refiro a quem faz paraibada, pode ser sulista, pode ser nordestino, pode ser o que for, se fizer paraíbada...é uma força de expressão", disse.

