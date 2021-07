Monica Benini e Junior Lima - Reprodução/Instagram

Publicado 12/07/2021 17:18

Rio - Grávida do segundo filho com o cantor Júnior Lima, Monica Benini respondeu algumas perguntas de fãs, no último domingo (11). Um seguidor aproveitou para questionar o motivo pelo qual a designer evita mostrar seu filho, Otto, de três anos, nas redes sociais. A influenciadora foi firme e direta ao se manifestar contra a exposição de menores na internet.

"Acho desnecessária a super exposição das crianças em mídias sociais, seja ela quem for. Faria o mesmo se não fosse pessoa pública", declarou Monica. "Esse espaço aqui é meu, não dele. Eu escolhi compartilhar certas coisas, não ele", completou a designer, que está na reta final da gestação da filha caçula.