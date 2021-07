Pamella Holanda explica quem é a mulher que aparece no vídeo em que é agredida por DJ Ivis - Reprodução/Instagram

Publicado 12/07/2021 16:28

Rio - Após denunciar as agressões que sofreu de DJ Ivis, Pamella Holanda revelou quem é a mulher que aparece em algumas das imagens que a ex-esposa do artista usou para expôr o caso de violência doméstica. Em publicação nos Stories do Instagram, a jovem esclareceu a dúvida dos seguidores ao contar que estava acompanhada de sua mãe no momento registrado.

"Eu quero só deixar claro que nas imagens em que aprece outra mulher, essa mulher é a minha mãe. Não é babá ou funcionária. Mas a minha mãe, que estava me ajudando com a minha flha", explicou Pamella, que, em seguida, agradece o apoio que tem recebido.