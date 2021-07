Lucas e Sarah - Reprodução

Publicado 12/07/2021 15:03 | Atualizado 12/07/2021 15:08

Sarah Andrade e Lucas Viana aumentaram ainda mais os rumores de namoro ao publicarem vídeos de um passeio de barco juntos, nesta segunda-feira.

Nas imagens, a ex-participante do "Big Brother Brasil 21" vira a câmera para o rapaz e escreveu: "Tá tímido ele".

No mês passado, Felipe Prior confirmou o namoro ao gravar um vídeo com Lucas. "Hoje eu tô aqui gravando com quem? Olha, o namorado da Sarah Andrade. E aí, estamos juntos, vamos gravar aqui para o canal dele", disse o empresário. Lucas não rebateu a fala de Prior, mas riu da situação.