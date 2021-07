Babu Santana - Reprodução

Publicado 12/07/2021 13:50

Rio - Babu Santana se prepara para iniciar um novo projeto. O ator de 41 anos anunciou, nesta segunda-feira (12), que lançará uma série de vídeos no Instagram para compartilhar sua nova rotina para alcançar os 90 quilos. O objetivo da produção é mostrar um estilo de vida que combina leveza e responsabilidade com o corpo.

"Nosso corpo deve ser celebrado. E a ideia deste projeto é justamente mostrar como podemos nos sentir melhores com exercícios, bem como isso reflete em nossa saúde física e emocional, gerando também um impacto na autoestima. Devemos lembrar que nosso corpo é morada, é o lugar que habitamos 24 horas. Isso preciso de afeto e cuidado", afirmou o artista em entrevista à revista "Marie Claire".

Durante seis meses, os fãs de Babu terão acesso à rotina de alimentação e exercícios do artista através de vídeos publicados no IGTV às segundas-feiras. Além disso, o ex-'BBB20' também mostrará seus exames regulares e como concilia seus compromissos profissionais e os cuidados com a saúde.

