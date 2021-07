Sammy e Gabi Brandt - Reprodução

Por IG - Gente

Publicado 12/07/2021 10:45

Rio - Sammy Lee deu o que falar ao comentar a suposta traição de Pyong Lee durante o reality show "Ilha Record". A influenciadora disse já saber de tudo o que aconteceu, falou que o marido foi alvo de uma "tentação do diabo" e que todos os seres humanos erram. Por conta disso, ela está sendo comparada a Gabi Brandt nas redes sociais.

A ex-participante do "De Férias com o Ex" é casada com Saulo Poncio. O cantor, que agora segue carreira religiosa, já esteve no alvo de inúmeras polêmicas de traição, mas sempre foi perdoado pela esposa. Eles seguem juntos, são pais de dois filhos e os últimos rumores de uma pulada de cerca de Saulo rolaram em março deste ano.

Os usuários das redes sociais estão vendo algumas semelhanças entre Gabi e Sammy. Ambas quando falaram sobre as supostas traições do marido usaram um discurso religioso e sempre os perdoaram. Por conta disso, ficaram com fama de "serem trouxas por homem".

sammy e gabi brandt culpando o diabo pela traição dos maridos



o diabo: pic.twitter.com/AxiJvFQjsm — SANDRA DE HIAGO (@a_medradinha) July 12, 2021