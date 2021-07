Luísa Sonza - Reprodução

Por O Dia

Publicado 12/07/2021 08:33

Rio - Os fãs de Luísa Sonza podem guardar o dia 18 de julho na agenda. Segundo a cantora, o álbum "Doce 22" será lançado na data em que completará 23 anos de vida. A revelação foi feita pela própria artista ao compartilhar fotos ousadas em suas redes sociais.

“18 de julho.Nasci às 23:55 desse dia. Isso significa que no dia 18 ainda vou ter 22 anos até os 5 minutos antes da meia noite. Dito isso, não faria sentido (pelo menos não na minha cabeça sistemática) lançar o álbum depois dos 22. Dia 18 é a data limite. Os 45 do segundo tempo. Não dá pra adiar ele mais do que isso. Vou lançar ele à meia noite do dia 17 pro dia 18. Meu último dia com 22 anos. Meus doces 22", começou.