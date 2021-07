Zé Felipe e DJ Ivis - Reprodução

Publicado 11/07/2021 19:59 | Atualizado 11/07/2021 20:01

Zé Felipe causou revolta na web na noite deste domingo. Isso porque o cantor divulgou sua música, "Galega", em parceria com DJ Ivis, no Instagram, logo após o nome do artista ter virado um dos assuntos mais comentados nas redes sociais por causa de uma denúncia de agressão por parte de Pamella Holanda, esposa do DJ.



"Gente, eu vi umas pessoas me xingando aí porque postaram banner aí da 'Galega', mas quem posta banner não sou, viu gente? Eu tenho uma equipe de marketing que cuida disso, repostar algumas pessoas dançando", explicou.

A equipe de Zé Felipe também falou sobre o assunto pela conta do Twitter da central de fãs do cantor.

"Todos os dias, às 18h em ponto, estão programados stories de divulgação da música 'Galega' nas redes sociais do Zé Felipe, bem como em outros horários através de plataformas que entram automaticamente em tempo programado. Por tal motivo, o post foi deletado imediatamente, bem como todos os outros posts de divulgação foram pausados. Esclarecendo a todos!", escreveram.