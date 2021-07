Matheus Kauan - Divulgação

Publicado 11/07/2021 17:00 | Atualizado 11/07/2021 17:03

A dupla Matheus e Kauan se apresentou em uma festa clandestina encerrada por uma força-tarefa na madrugada deste domingo. O registro do evento viralizou nas redes sociais e os artistas resolveram se manifestar oficialmente.



De acordo com os cantores, o acordo no contrato era para uma presença VIP em uma "confraternização entre familiares e amigos" para comemorar o aniversário de Lucyana Villar. No entanto, o evento foi realizado para 500 pessoas, com comercialização de ingressos, e recebeu mais de 100 denúncias.



Confira a nota:

"A dupla Matheus & Kauan foi contratada para realizar uma presença VIP no aniversário de Lucyana Villar, no dia 10 de julho de 2021 em uma pequena confraternização para familiares e amigos.



No ato da contratação foi afirmado pelo contratante que seriam seguidos todos os decretos que regulam concentração de pessoas, adotando protocolos de segurança e que não haveria venda de ingressos.



Registra-se que a dupla realizou o teste no dia e o mesmo teve como resultado “Não Reagente”.



Infelizmente a parte Contratante não respeitou o pactuado, efetuando venda de ingressos sem nenhum comunicado e autorização, bem como também desrespeitou o acordado no que tange ao números de pessoas no local.



O departamento jurídico que assessora os artistas adotará as medidas cabíveis relativo ao descumprimento do contrato".