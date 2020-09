Fluminense contrata mais um reforço por empréstimo; atleta tem contrato até março

Rio - O Fluminense acertou a contratação de mais um reforço para a temporada, mas para a categoria de base. De acordo com o portal 'NetFlu', o Tricolor acordou um empréstimo pelo jovem Kauan, de 18 anos. O meia-atacante, do Mirassol, fica no clube carioca até março do ano que vem, com opção de compra.



Kauan cai reforçar o time sub-19 do Fluminense. Nos últimos anos, o clube carioca fez um ótimo trabalho de base, revelando bons nomes para o futebol nacional e internacional. Wendel, Pedro, Gerson, Kenedy e João Pedro são alguns das crias de Xerém. No atual elenco, uma das principais joias é o atacante Marcos Paulo.