Thiago Neves e Thiago Silva juntos em 2008 Reprodução

Por O Dia

Publicado 12/12/2020 14:19 | Atualizado 12/12/2020 14:21

Rio - Com a boa fase vivida pelo Fluminense no Campeonato Brasileiro, não faltam motivos para os torcedores sorrirem. Como se isso não bastasse, os ídolos tricolores Thiago Silva e Neves, deram declarações de amor ao clube e revelaram o desejo de voltar para encerrar a carreira em Laranjeiras.

Thiago Silva, conhecido pelos torcedores do Fluminense como "Monstro", chegou ao clube em 2006 e foi campeão da Copa do Brasil em 2007 e vice-campeão da Taça Libertadores no ano seguinte. Thiago deixou o tricolor no final de 2008 com status de ídolo. Atualmente o zagueiro atua no Chelsea da Inglaterra e pensa em retornar ao Brasil após a Copa do Mundo de 2022.

"Eu vim para a Premier League para procurar me manter em alto nível, para ter a oportunidade de chegar à Copa (de 2022). A gente não sabe o dia de amanhã, mas estou me preparando, vamos ver o que vai acontecer… Depois da Copa, quem sabe a gente não tem um retorno (ao Fluminense) aí. Não estou prometendo nada, mas é uma ideia minha, um pensamento que eu tenho de encerrar um ciclo dentro do futebol onde eu tive uma das minhas maiores felicidades", contou o zagueiro.

Thiago Neves por sua vez, teve três passagens pelo tricolor. Sendo a primeira em 2007, junto com Thiago Silva. No ano de 2008 foi peça chave na campanha da Libertadores, inclusive marcando três gols na final. Apesar disso, perdeu pênalti na disputa, deixando o time em segundo lugar. No final de 2008, Thiago foi vendido ao Hamburgo e em meados de 2009 retornou ao tricolor por empréstimo. A segunda passagem no clube não teve nada marcante.

Em 2012, Neves teve uma saída conturbada do Flamengo e retornou para sua, até então, última passagem no tricolor. Neste ano, foi campeão Carioca e do Brasileirão. Em recente entrevista, revelou o desejo de voltar ao tricolor e lá encerrar sua carreira.

"Óbvio que voltaria. O Fluminense é o clube que amo. Tenho 35 anos. Óbvio que dá, como não? Tem gente jogando aí até 45. A minha despedida eu queria que fosse no Fluminense", disse o jogador.