Publicado 12/12/2020 11:15

Rio - O Fluminense pode ter novidades no clássico contra o Vasco. O volante Yago surpreendeu na velocidade da recuperação de lesão no joelho direito e pode aparecer no time no clássico contra o Vasco, no próximo domingo, em São Januário, pela 25ª rodada do Brasileirão.

Sem Martinelli, com lesão na coxa esquerda, Yago corre por fora para ficar com um lugar na equipe, de acordo com o UOL Esporte. Outra opção seria o jovem Nascimento, mas ainda tem apenas poucos minutos jogados pela equipe e não deve ser o escolhido.



Diante do Vasco, a equipe tricolor deve formar com: Marcos Felipe, Igor Julião, Nino (Matheus Ferraz), Luccas Claro e Egídio; Yuri (Yago), Hudson, Michel Araújo e Nenê; Wellington Silva e Marcos Paulo.