Por iG

Publicado 11/07/2021 14:57 | Atualizado 11/07/2021 14:59

"Obrigado, Deus, pelo livramento", escreveu o comediante Ed Gama, com quem Sammy namorou antes do relacionamento com Pyong. O humorista não parou por aí e ainda respondeu a um seguidor que falou que ele tinha que agradecer muito. "Pois é, graças a Deus me livrei", Ed completou.



Outros famosos também comentaram na publicação de Ed. "Famoso ditado: tem coisa que a gente não perde, se livra", escreveu a cantora Ana Vilela. "Se é partido não é inteiro", brincou Marcelo lembrando de quando a esposa de Pyong Lee usou esse argumento para dizer que não gosta de política.



