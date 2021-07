Juliette - Reprodução/Instagram

Juliette surgiu ousada nas redes sociais, neste fim de semana, e arrancou elogios de seguidores famosos e anônimos. De vestidinho colado, a campeã da edição deste ano do "Big Brother Brasil" provocou os seguidores com um novo registro no Instagram.

"Subiu a temperatura", escreveu a paraibana na legenda da imagem.

Nos comentários, Luan Santana não resistiu e escreveu: "Que maravilhosa". Outra famosa que também elogiou Juliette foi Maisa, que escreveu: "Eita". "Linda", elogiou a atriz Alessandra Negrini.

