Rio - Virgínia Fonseca escreveu um desabafo sobre os constantes julgamentos que sofre por conta da maternidade. A influenciadora, que parou de amamentar a filha quando ela tinha um mês , foi muito criticada nas redes sociais após dizer que queria furar a orelha de Maria Alice, fruto do relacionamento com Zé Felipe.

A esposa do cantor explicou que não sabia se poderia ou não furar a orelha da bebê, por isso chamou profissionais especializadas para avaliarem e acabou não colocando brincos na garota. Por conta disso, Virgínia Fonseca foi detonada e acabou fazendo uma reclamação do tanto de críticas e julgamentos que recebe.

"Ter pessoas julgando alguma atitude, eu sei que vai ter, mas postar e falar inverdade, aí não. Eu jamais iria fazer algo para prejudicar ou machucar a minha filha. Se toquem. Eu dou o mundo para ela se for possível e sempre vai ser assim. Ela é minha vida, eu não me vejo mais sem ela", escreveu a influenciadora. A mãe de Maria Alice também falou que é julgada como "menos mãe" por expor a vida da filha nas redes sociais, mas rebateu dizendo que esse é trabalho dela e é a maneira que tem de poder dar o melhor para a bebê.

"Sou mãe de primeira viagem e tenho muita insegurança com tudo. Tenho medo de fazer errado, tenho medo da minha filha não me amar e ler essas coisas só me deixa mil vezes pior. Só quem está do meu lado sabe o quanto dói. Eu tento ser a melhor mãe para a minha filha e sempre vou tentar. Trabalho que nem uma cadela, posto 24h no Insta, todo dia vídeo no YouTube, pelo menos dois TikToks por dia, sou empresária, mãe, filha, esposa, irmã e mulher. A partir de hoje não vou aceitar ninguém me julgar menos mãe", conclui Virgínia Fonseca.

Gente? KKKK serio isso?! Eu só falei q eu queria, mas q n sabia se podia OU NÃO, q iria pgtar para as profissionais q vieram de SP p atender a MARIA ALICE fiz questão de ser elas pois sei q elas tem o MAIOR cuidado do mundo! Cs tao doido vei… so pode! https://t.co/kaFlrQaUA4 — virginia (@virginiapfs) July 11, 2021

Ter pessoas p julgar alguma atitude, eu sei q vai ter, mas postar e falar INVERDADES, ai não pô! Eu JAMAIS iria fazer algo p prejudicar ou machucar minha filha! Se toquem! Eu do o MUNDO p ela se for possível e sempre vai ser assim! Ela é minha vida, eu n me vejo sem ela mais… — virginia (@virginiapfs) July 11, 2021

To cansada das pessoas quererem me colocar como MENOS MÃE só por eu postar tudo! É MEU TRABALHO, É OQ EU AMO FAZER E É DESSE JEITO Q EU VOU DAR O MELHOR PRA MINHA FILHA! Isso n te da o direito de me julgar MENOS MÃE. EU AMO ELA DEMAIS E VCS N SABEM COMO ISSO ME DÓI. CHEGA. — virginia (@virginiapfs) July 11, 2021

Sou mãe de primeira viagem e tenho MUITA insegurança com tudo, tenho medo de fazer errado, tenho medo da minha filha n me amar e ler essas coisas so me deixa 10000x pior! Só qm ta do meu lado sabe o quanto dói. — virginia (@virginiapfs) July 11, 2021

EU TENTO SER A MELHOR MÃE P MINHA FILHA E SEMPRE VOU TENTAR! EU TRABALHO Q NEM UMA CADELA, POSTO 24H NO INSTA, TODO DIA VIDEO NO YOUTUBE, PELO MENOS 2 TIKTOKS POR DIA, SOU EMPRESÁRIA, MÃE, FILHA, ESPOSA, IRMÃ E MULHER! E A PARTIR DE HOJE EU N VOU ACEITAR NGM ME JULGAR MENOS MÃE. — virginia (@virginiapfs) July 11, 2021