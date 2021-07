Mara Maravilha e a família - Reprodução

Publicado 11/07/2021 08:50

Rio - Mara Maravilha se prepara para subir ao altar mais uma vez. Em entrevista ao site "NaTelinha", a cantora revelou que irá se casar com Gabriel Torres, seu companheiro desde 2016. Além disso, o casal, que se prepara para uma nova adoção, lançará dois singles no dia da cerimônia.

“Eu e o meu 'namorido' gravamos duas músicas para o nosso reizinho Benjamim, que tem os títulos Vou Te Amar Meu Bem, fazendo um trocadilho com o nome dele, e a outra é o próprio nome dele, Benjamim. Os arranjos são do maestro Thiago Machado, com super produção, com direito a ukulele e violino”, contou a artista de 53 anos sobre as canções chegarão às plataformas digitais no dia 21 de julho.

A cantora aproveitou a conversa para se declarar ao noivo, com quem adotou o pequeno Benjamim em março de 2020. “Sou muito abençoada. Gabriel é o melhor pai que Deus deu para o nosso filho. Pai do ano e do século… Meu nome agora não é só Mara Maravilha e sim Mara Maravilha Felicidade”, brincou.

Inclusive, Benjamim será o responsável por levar as alianças até o altar na cerimônia de casamento de Mara e Gabriel, que será feita no mesmo evento de lançamento das duas músicas. Após a união, o casal pretende seguir com um novo processo de adoção que já foi iniciado.

“Poderá ser uma Marinha ou duas, porque deixamos a opção de gêmeas. Também tem a possibilidade de ser um casal de gêmeos... O que temos certeza e fé é que queremos aumentar a Família Benjamim”, contou a artista, que já acionou seus advogados para adicionar "Benjamim" ao seu sobrenome e do futuro marido.