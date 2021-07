Pocah - Reprodução/YouTube

Por O Dia

Publicado 10/07/2021 19:42 | Atualizado 10/07/2021 19:45

Pocah recebeu uma crítica nas redes sociais e não deixou barato. Um seguidor perguntou o que a cantora havia feito no rosto após o "BBB". Segundo ele, a boca da artista estava "muito grande" e a sobrancelha "muito grossa".

"Primeiramente, eu não faço preenchimento na minha boca desde novembro, ou seja, antes do 'BBB'. E a minha sobrencelha está grossa porque eu não faço ela há mais de um mês. Não sei se vocês perceberam, mas eu estou muito desapegada, desprendida daqueles cílios gigantescos, das lentes de contato. Eu não sou mais refém da 'estética perfeita'. A 'estética perfeita' não existe e ninguém pediu sua opinião, amorzinho", rebateu.

Pocah também explicou que está numa fase mais "natural" e que se sente muito bem assim. "Me sinto muito bem nessa fase 'natural' e só a minha opinião importa. Quando eu comecei a cantar, 11 anos atrás, eu queria sempre pertencer a grupos, me enquadrar em padrões, diziam que eu não me enquadrava no padrão de funkeira".