Samara Felippo e a filha, Alicia Barbosa - Reprodução Instagram

Samara Felippo e a filha, Alicia BarbosaReprodução Instagram

Por iG

Publicado 10/07/2021 18:22 | Atualizado 10/07/2021 18:24

Depois de fazer um desabafo ao saber que sua filha Lara, de oito anos, testou positivo para o coronavírus, a atriz Samara Felippo usou as redes sociais, na tarde deste sábado, para confirmar que a filha mais velha, Alicia, de 12 anos, também contraiu o vírus.



fotogaleria

Publicidade

Samara Felippo aproveitou para mostrar como está a rotina no segundo dia de isolamento dentro da casa. Alícia e Lara estão em quartos separados e Felippo usa duas máscaras (uma PFF2 e outra cirúrgica) ao ter contato com as filhas.



A atriz ainda mostrou a varanda da casa e agradeceu o privilégio. "Dia 2 dessa quarentena louca dentro de casa. Estou com duas crianças com Covid-19 em casa. Sorte que a gente tem um super privilégio de ter uma casa arejada", disse Samara Felippo.



Publicidade

Samara, o seu namorado (Elidio Sanna) e Alicia fizeram testes neste sábado (10). A atriz e o parceiro continuam negativos e devem repetir o exame no domingo (11).