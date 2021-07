Sammy, Pyong e Jake - Reprodução

Sammy, Pyong e JakeReprodução

Por iG

Publicado 10/07/2021 16:44 | Atualizado 10/07/2021 16:47

O ex-BBB Pyong Lee não gostou nada de ser acusado de traição neste sábado (10). Segundo o colunista Leo Dias, Pyong Lee teria traído a sua esposa Sammy Lee com a também ex-BBB Antonela Avellaneda durante as gravações do reality "A Ilha Record", da Record TV.