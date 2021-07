Celebridades

Carlinhos Maia é detonado na web por fazer festa com aglomeração: 'Não aprende'

'Nem me surpreende, só me enoja mesmo', escreveu uma internauta após o influenciador compartilhar imagens do evento em suas redes sociais

Publicado 10/07/2021 11:52 | Atualizado há 1 hora