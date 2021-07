Fábio Porchat e a mulher, Nataly Mega - Reprodução Internet

Publicado 10/07/2021 11:13

Rio - Fabio Porchat celebrou o aniversário de Nataly Mega, neste sábado (10), com uma homenagem para a esposa em suas redes sociais. O humorista compartilhou um texto em que se declara para a amada e arrancou suspiros de amigos e fãs com a publicação.

"Eu já não sei mais quem é quem. Sete aniversários depois, acho que estamos virando uma pessoa só. Completamos nossas frases, temos nossa própria língua, não brigamos, temos saudades mesmo estando lado a lado, só de tocar em você minha bateria começa a recarregar imediatamente", começou o ator.

"Eu não sei mais como é sem você e nem quero saber. Quando a gente encontra uma pessoa assim na nossa vida, a gente agarra e não solta nunca! Te amo, meu amor! Parabéns! Feliz tudo", escreveu Porchat, que se casou com Nataly em novembro de 2017.

A produtora de cinema comentou a postagem e retribui o amor do esposo. "Te amo muito, mas precisava ser esse vídeo?", questionou, se referindo ao vídeo escolhido por Fabio para a publicação, em que aparece com os cabelos bagunçados na piscina. Talitha Rebouças, Astrid Fontenelle e Cid Moreira também registraram o carinho pelo casal nos comentários da publicação. "Gostei de ver! Apaixonado pelo 'monstro' da lagoa!", escreveu o veterano do jornalismo brasileiro.

Confira a publicação:

