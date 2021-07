Eduardo Costa levou invertida de Leo Dias após comentário visto como racista - Montagem/Instagram

Publicado 10/07/2021 09:45

Rio - Eduardo Costa e Leo Dias protagonizaram uma polêmica que movimentou as redes sociais, nesta sexta-feira (9). O cantor sertanejo deixou internautas revoltados ao comentar a entrevista do jornalista com Taís Araújo em que a atriz falou sobre a falta de protagonistas negras na televisão brasileira. O colunista do jornal Metrópoles não deixou passar e chamou o comentário do artista de "desserviço à sociedade".

Durante a entrevista com Leo Dias, Taís declarou: "Existe esse espaço que eu ocupo e que sou muito feliz, mas não acho que eu seja a única pessoa, atriz e profissional merecedora de estar nele. É um espaço para todas. Até porque a gente quer ter muitas protagonistas negras”. Em seguida, no Instagram, Eduardo respondeu de forma controversa: “Queremos bons protagonistas independente da cor."

Para muitos internautas, o comentário teve teor racista e o jornalista decidiu manifestar sua indignação. "Pode até parecer igualitário, mas o comentário que Eduardo Costa fez no post em que Taís Araújo pede mais protagonistas negros é, no mínimo, negacionista", começou em nova postagem no Instagram.

"Negar a existência do racismo na nossa sociedade é contribuir com a existência dele. Dizer que 'queremos bons protagonistas' é chover no molhado, e completar com 'independente da cor' é racista, sim! É um comentário maquiado de igualitário, mas não é", afirmou Leo Dias.

Eduardo Costa, por sua vez, foi até a publicação defender seu ponto de vista e escreveu: "Como assim Léo, não é, não foi e nunca vai ser racismo, sou neto e bisneto de preto, meus primos , tios, e avós são pretos. A única coisa que escrevi é independente da cor o talento é essencial em qualquer profissão independente da cor. Cara, tá difícil né, ou a gente abandona as redes sociais no Brasil ou vira robô, tudo que comentamos vira polêmica cara. E você sabe Léo que eu sou um cara do bem, mas parece que quer me colocar como vilão uai. Sei lá, feio isso. Mas enfim; talento é fundamental em qualquer profissão independente da cor. Tchau brigado Léo", encerrou.

