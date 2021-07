Cleo e Leandro D’Lucca - Reprodução Internet

Publicado 09/07/2021 20:44 | Atualizado 09/07/2021 20:50

Rio - Cleo se casou nesta sexta-feira (9) com Leandro D'Lucca em Minas Gerais. O casal optou por firmar a união apenas no civil, com a presença apenas das testemunhas e sem nenhuma festa.

Jenni Mosello, sua amiga, foi quem compartilhou a notícia nas redes sociais ao publicar uma foto da chamada de vídeo que Cleo fez com a família e amigos para comemorar.

"ELA CASOOOU!! Te amo mais que tudo nesse mundo, você merece ser a pessoa mais feliz desse mundo!! @leandrodlucca se você magoar ela te mato, beijos", brincou Jenni na legenda.

Cleo assumiu o namoro com Leandro no fim de 2020 e ambos compartilham pouco sobre o relacionamento nas redes sociais.