Natalie Portman e Sacha Baron Cohen

Publicado 09/07/2021 18:13

Rio - Natalie Portman será alvo de uma investigação pela polícia de New South Wales, na Austrália, após ser fotografada infringindo as medidas de isolamento social implementadas pelo governo do país por causa da nova onda de casos de covid-19 no país. A informação foi divulgada pelo jornal Daily Mail Australia, que também revelou que o ator Sacha Baron Cohen, conhecido por interpretar Borat, acompanhava a artista e também será investigado.

Ainda de acordo com o jornal australiano, Natalie, que interpretou a cientista Jane nos filmes do super-herói Thor, e Cohen foram vistos em um passeio de barco na última segunda-feira (5), junto com o marido da atriz, Benjamin Millepied, e os dois filhos do casal.

Moradores do local teriam ficado furiosos com a atitude dos artistas, considerando que o país implementou uma nova rodada de "lockdown" para tentar controlar o aumento de casos da covid-19, causado pela variante Delta. Neste momento, os cidadãos têm permissão para deixar suas casas apenas para atividades essenciais, exercícios físicos e recreação ao ar livre.

A polícia de New South Wales, cidade onde o fato ocorreu, enviou um comunicado ao Daily Mail, nesta sexta-feira (9), garantindo que será feita uma investigação do ocorrido. "A polícia de New South Wales foi informada das preocupações da comunidade em relação a um passeio de barco e está conduzindo investigações sobre o assunto", declarou a corporação.