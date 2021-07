Ronaldinho e Anitta - Reprodução

Ronaldinho e AnittaReprodução

Por iG

Publicado 09/07/2021 17:12 | Atualizado 09/07/2021 17:19

A cantora Anitta e o craque Ronaldinho Gaúcho promoveram um encontro poderoso na noite desta quinta-feira (8), em Miami, nos Estados Unidos. Os dois se encontraram em uma balada e registraram o momento.



fotogaleria

Publicidade

Nesta sexta-feira (9), Ronaldinho postou a foto com a cantora e a elogiou. "Recuar só se for para dar impulso. Foguete não tem ré! Até logo, Anitta", escreveu o ex-jogador, que foi eleito o melhor do mundo duas vezes pela FIFA. A cantora, então, agradeceu o carinho de Ronaldinho. "Vambora viver", respondeu.



Anitta estava comemorando o aniversário do chef de cozinha brasileiro Brunno Martins. Na mesma balada, outro jogador, o Paulo Dybala, estava presente.



Publicidade