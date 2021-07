Mateus Solano - Reprodução / TV Globo

Por O Dia

Publicado 09/07/2021 16:43

Mateus Solano se juntou ao time de celebridades imunizadas! O ator de 40 anos recebeu a primeira dose da vacina contra a covid-19, nesta sexta-feira (9), no Planetário da Cidade do Rio de Janeiro, na Gávea. O artista comemorou o momento com uma publicação especial em seu Instagram.

"Obrigado a Yasmin (que me aplicou a vacina) e a todas profissionais de saúde que têm cortado um dobrado na linha de frente contra esse vírus. Muito grato por termos um Sistema Único de Saúde que precisa ser muito mais valorizado", escreveu na legenda da postagem, que incluía uma foto do artista segurando uma placa escrita "Eu amo o SUS".

"E punição severa para todos os responsáveis por de alguma forma impedir que a vacina chegasse o quanto antes ao povo brasileiro", continuou Solano. "Obrigado, Paulo Emilio, meu professor de ciências tão querido!", finalizou o ator, que explicou, em vídeo, o motivo de estar emocionado com a oportunidade de se vacinar no Planetário da Gávea.

"Não bastasse a emoção de tomar a primeira dose da minha Pfizer, eu também tomei em um lugar tão especial pra mim que é o Planetário da Gávea, que além de ser um planetário, portanto, ser um lugar da ciência, também tem o teatro do Planetário. Um lugar que frequentei muito, e fez parte do meu crescimento como ator e como espectador de teatro", contou Solano. "Muitas emoções, muito especial. Viva a ciência e viva a arte que também cura", finalizou o ator.

Confira a publicação:

