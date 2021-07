Kyra Gracie, Rayan e Malvino Salvador - Reprodução de internet

Por O Dia

Publicado 09/07/2021 18:56 | Atualizado 09/07/2021 18:57

Rio - Internado com bronquiolite, o filho de Malvino Salvador e Kyra Gracie apresentou grande melhora, de acordo com a mãe do pequeno Rayan, nesta sexta-feira (9). A lutadora revelou que o menino de cinco meses responde bem aos tratamentos e já retirou o suporte de oxigênio.

"Campeão tan tan tan. Graças a Deus tivemos uma grande melhora. Meu garotão está lutando muito. Hoje retiramos o suporte de oxigênio (auto fluxo). Essa bronquiolite não é fácil, mas seguimos com muita fé", escreveu Kyra em publicação no Instagram.

Rayan foi internado na última segunda-feira na Unidade de Terapia Intensiva de um hospital, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, após passar mal. Na ocasião, Kyra fez uma publicação no Instagram explicando a situação. "Rayan piorou nesta madrugada e tivemos que internar no CTI. Foi diagnosticado com bronquiolite, mas está sendo muito bem cuidado por aqui".

