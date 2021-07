Por IG - Gente

Publicado 10/07/2021 00:00

Juliana Paes lembra da gravidez de Antônio, seu segundo filho com Carlos Eduardo Baptista, em seus stories do Instagram. Eles estão em uma praia, dentro do mar, Carlos com Pedro (primogênito do casal) no colo e Juliana grávida fazendo carinho na cabeça do filho. Ela aproveitou para questionar seus seguidores se a barriga dela era enorme — 37% votaram sim e 63% com certeza. Apesar das polêmicas do último mês, quando deu opiniões políticas e foi chamada de bolsominion, Juliana foi lembrada em um #tbt do fotógrago Marcelo Faustini.