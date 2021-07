Cartolouco - reprodução de vídeo

Cartoloucoreprodução de vídeo

Por iG

Publicado 09/07/2021 21:30

O ex-participante de A Fazenda, Cartolouco, revelou o motivo do término do namoro entre a cantora Tays Reis e o cantor Biel , que também participaram do reality da Record TV.



Em entrevista ao YouTuber Matheus Mazzafera, Cartolouco explicou que os dois precisavam de um tempo distantes. "Eles saíram do reality show (A Fazenda) quase ao mesmo tempo. Não tiveram tempo um para cada, ficaram muito tempo 'tchan'. Aí chegou a hora que eles falaram que ia acabar. Mas depois voltaram", revelou Cartolouco.



Publicidade

Tays Reis e Biel terminaram o namoro no fim de maio, mas reataram o relacionamento em junho. O ex-A Fazenda acredita que o término não foi por mídia e ressaltou a fidelidade de Biel. "Biel e Tays se gostam muito. Não é mídia, é verdade, os dois se gostam (...) E o Biel é muito fiel com ela. Eu sei, eu saí com ele. Amo o Biel e a Tays", completou.



Cartolouco ainda contou durante a entrevista que queria ter ficado com Tays no começo de A Fazenda. Ele também revelou um crush na atriz Lidi Lisboa.