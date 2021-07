Bianca Andrade e Mari Gonzalez - Reprodução

Por O Dia

Publicado 09/07/2021 21:54 | Atualizado 09/07/2021 21:57

A amizade entre Mari Gonzalez e Bianca Andrade segue firme um ano após o "Big Brother Brasil 20". Nesta sexta-feira, Mari visitou de surpresa a amiga e compartilhou vários registros fofos do momento nas redes sociais.

Ao publicar uma foto ao lado de Bianca, Mari revelou alguns detalhes da espera de Cris, filho da influencer com Fred: "Não tive vontade de sair do quartinho do Cris, cantinho tão gostoso! E os lookinhos? Um mais lindo que o outro, já imaginei ele vestido! Enfim… tá tudo tão lindo, só energia boa pra essa família", afirmou.

Bianca também se derreteu ao falar da visita especial: "Amiga, já te disse mil vezes, mas você me faz tão bem! Mudou meu dia! Que energia boa, que saudade que eu tava! Muito obrigada".

