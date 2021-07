Cláudio Castro e Capitão Nelson - Arquivo

Cláudio Castro e Capitão NelsonArquivo

Por Irma Lasmar

Publicado 03/07/2021 08:30

SÃO GONÇALO - O governador Cláudio Castro e o prefeito Capitão Nelson cumprem neste sábado de manhã (3) uma agenda de compromissos juntos pela cidade, começando pela inauguração, às 10h, da 4ª Companhia do 7º Batalhão da Polícia Militar, comandado há dois anos pelo tenente-coronel Gilmar Tramontini. A nova unidade funcionará na Estrada do Cordeiro - em frente à praça de Santa Izabel - e é uma tentativa estratégica de diminuir a violência nos bairros do Anaia, Candoza e Pacheco, que recentemente foram palco de uma guerra entre facções pelo controle do tráfico de drogas.

Em seguida, às 10h30, as comitivas estadual e municipal irão conferir o andamento as obras do viaduto do Jardim Catarina, um pedido dos moradores do local para ajudar na fluidez do trânsito no acesso ao bairro pela RJ-104. A estrutura, de aproximadamente 50 metros de extensão e duas pistas, tem investimento de R$ 53 milhões do Governo do Estado e previsão de entrega no início de 2022. Na sequência, visitarão a usina de asfalto da Prefeitura, no bairro Água Mineral, responsável pela produção do material - com insumos fornecidos pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER) - que está sendo utilizado no recapeamento das vias principais do município.

Programada para as 11h30 está a vistoria dos governantes pessoalmente ao serviço de pavimentação que vem sendo realizado na Avenida Jornalista Roberto Marinho, com ponto de encontro do grupo com outras autoridades no Posto Halley, no bairro Colubandê. A agenda oficial do governador na cidade termina na visita à sede do Programa São Gonçalo Presente, que fica na Avenida Presidente Kennedy nº 765, no Centro.